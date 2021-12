An drei Tagen öffnet das Impfzentrum in der Schützenhalle zum Jahresbeginn 2022.

Marcus Alwes

Neuenkirchen-Vörden. Im Impfzentrum in der Schützenhalle an der Alfhausener Straße in Neuenkirchen-Vörden wird es Anfang 2022 deutlich mehr Termine geben als bislang.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wolle der Landkreis Vechta in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres an gleich drei Tagen in der Schützenhalle impfen, nämlich am Dienstag, 4. Januar, am Mittwoch, 5. Januar, und am Donnerst