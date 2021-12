Zunächst stand der Wagen in der Garage in Vollbrand. Zum Schluss wurde er mit Schaum endgültig abgelöscht.

Marcel Depeweg/Feuerwehr

Neuenkirchen-Vörden. Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Neuenkirchen: Im Sattlerweg ist am frühen Mittwoch ein Pkw in einer Garage in Brand geraten.

Um 3.18 Uhr wurden die Ehrenamtlichen alarmiert. Der Pkw stand bei Eintreffen der ersten Kräfte noch in der Garage auf einem Privatgrundstück und war im Vollbrand. Flammen schlugen bereits aus dem Garagentor, bei den seitlich angebrachten F