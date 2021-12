Neues Corona-Testzentrum im Naturbad in Vörden eröffnet

Ein Testzentrum hat das Deutsche Rote Kreuz im Naturbad Vörden eingerichtet.

Marcus Alwes

Neuenkirchen-Vörden. Im Naturbad Vörden ist jetzt ein Corona-Testzentrum eingerichtet worden. Das Deutsche Rote Kreuz bietet hier Schnelltests an fünf Wochentagen an.

Hermann Schütte vom Naturbad-Trägerverein freut sich, dass in Zusammenarbeit mit DRK-Ortsgruppe und -Kreisverband das Testzentrum in zentraler Ortslage an der Schulstraße 7 ein Testzentrum eingerichtet werden konnte. Zwar soll auch hier die