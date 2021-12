Adrian Rziczny plant schon die nächste Schritte seiner noch jungen Motorsport-Karriere.

Rziczny

Neuenkirchen-Vörden. Der Vördener Adrian Rziczny startete 2021 in verschiedenen Automobil-Slalom-Wettbewerben sowie im ADAC Weser-Ems Clubsport Rallyesprint. In beiden Serien konnte der 17-Jährige gute Ergebnisse erzielen und steigt in der kommenden Saison in den BMW 318ti Cup ein.

Ursprünglich war der Karrierestart schon für das Jahr 2020 geplant, pandemiebedingt ging es für den jungen Mann dann allerdings erst 2021 los. Vater Christian Rziczny verfügt ebenfalls über langjährige Motorsporterfahrung - speziell auf der