Kreis-Hallen in Südoldenburg: Veranstaltungen vorerst ohne Zuschauer

Unter anderem im Rasta Dome in Vechta sind mindestens bis Jahresende 2021 keine Zuschauer mehr bei Veranstaltungen zugelassen (Symbolfoto).

nordphoto GmbH/Kokenge

Neuenkirchen-Vörden. Ab sofort sind im Landkreis Vechta in dessen kreiseigenen Hallen und Einrichtungen Zuschauer bei jeglichen Veranstaltungen nicht mehr zugelassen.

"Diese Regelung gilt vorerst bis zum 31. Dezember 2021 und kann bei Bedarf verlängert werden", heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Grund für diese Entscheidung sei das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen in Südoldenburg, so d