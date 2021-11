So steht es um die Musikschule Neuenkirchen-Vörden

Keine eigenen Räume: Im Neuenkirchener Kulturbahnhof ist die Musikschule Neuenkirchen-Vörden untergebracht.

Steffen Oevermann

Neuenkirchen-Vörden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben der Musikschule Neuenkirchen-Vörden weniger zugesetzt als befürchtet. Größere Sorgen bereitet ihr dagegen die unbefriedigende Raumsituation.

In 16 Unterrichtsräumen (neun im Ortsteil Neuenkirchen, sechs in Vörden und einer in Rieste) werde der Gesangs- und Instrumentalunterricht angeboten, berichtete Schulleiter Julian Luttmer-von Wahlde jüngst im Sozialausschuss der Gemein