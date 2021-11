Mobiles Impfzentrum: Termin-Nachfrage in Neuenkirchen-Vörden ist hoch

Das Mobile Impfzentrum im Ortsteil Neuenkirchen hat immer dienstags geöffnet.

Marcus Alwes

Neuenkirchen-Vörden. Die Resonanz der Bürger auf die angebotenen Termine im Mobilen Corona-Impfzentrum in der Schützenhalle an der Alfhausener Straße in Neuenkirchen-Vörden ist offenbar groß.

Der Auftakt in dieser Woche sei "super angenommen worden", bilanziert Nico Timphaus von der Gemeindeverwaltung in Neuenkirchen-Vörden. Alle zuvor im Internet auf der Seite des Landkreises Vechta gebuchten Termine seien auch wahrge