Das Rathaus in Neuenkirchen-Vörden mit seinem Sitzungssaal liegt an der Küsterstraße.

Archiv/Marcus Alwes

Neuenkirchen-Vörden/Bramsche/Rieste. Was gilt, wenn in den kommenden Wochen die Räte in Neuenkirchen-Vörden, Bramsche oder Rieste zu ihren nächsten Sitzungen zusammentreten? Wahrscheinlich die 3G-Regelung.

Eine Umfrage unserer Redaktion in den drei Verwaltungen zeigt, dass für Ortspolitiker, Verwaltungskräfte, beratende Mitglieder in Ausschüssen, die Bürger auf den Zuhörerplätzen oder auch die Berichterstatter der Medien auf der Pressebank an