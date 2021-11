Kampf gegen Corona: Mobiles Impfzentrum in Neuenkirchen wird aufgebaut

Schild und Pfeil weisen schon am Tag vor der Eröffnung den Weg zu den Impfräumen im Ortsteil Neuenkirchen.

Marcus Alwes

Neuenkirchen-Vörden . In der Schützenhalle an der Alfhausener Straße in Neuenkirchen-Vörden wird ein Mobiles Impfzentrum eingerichtet. Es öffnet künftig immer dienstags.

Das geht aus einer Veröffentlichung der südoldenburgischen Gemeinde auf deren Internetseite hervor. Erstmals können demnach Termine für eine Corona-Schutzimpfung – darunter auch das sogenannte Boostern – für den 23. November 2021