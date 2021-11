Geflügel muss im Landkreis Vechta zum Schutz vor der Vogelgrippe ab Sonntag im Stall gehalten werden.

Carsten Rehder/dpa

Neuenkirchen-Vörden. Wegen der sich ausbreitenden Vogelgrippe in Niedersachsen ordnet der Landkreis Vechta die Aufstallung des im Kreisgebiet gehaltenen Geflügels an.

Die entsprechende Allgemeinverfügung tritt nach einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung am Sonntag, 14. November, in Kraft und gilt zunächst auf unbestimmte Zeit. Sämtliches Geflügel sei dann in geschlossenen Ställen unterzubringen.