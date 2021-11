Mann nähert sich Kind vor Kita in Neuenkirchen - Polizei ermittelt

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall an der Kita Sonnenland in Neuenkirchen-Vörden.

Swaantje Hehmann

Neuenkirchen-Vörden. Die Polizei in Neuenkirchen-Vörden ermittelt, weil sich am Donnerstag ein Mann einem zehnjährigen Mädchen an der Kita Sonnenland genähert haben soll. Dazu sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei arbeite "mit Hochdruck an der weiteren Verifizierung dieses Vorfalls". Die Form der Annäherung wird nicht beschrieben, wohl auch, um mögliche Zeugen des Vorfalls nicht zu beeinflussen. Das Mädchen hat folgende Beschreibung des M