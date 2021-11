Tobias Gerdesmeyer (l.) wurde offiziell vereidigt. Das älteste Kreistagsmitglied, Lutz Neubauer, nahm die Amtseinführung vor.

Landkreis Vechta/Dorgelo

Neuenkirchen-Vörden. Der neue Landrat des Kreises Vechta, Tobias Gerdesmeyer, ist offiziell vereidigt worden. Ferner konstituierte sich der neu gewählte Kreistag im Südoldenburgischen.

Insgesamt 50 Abgeordnete aus sechs Fraktionen gehören dem Gremium in der 18. Wahlperiode an, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Die CDU-Fraktion ist mit 27 Mandaten vertreten, die SPD-Fraktion mit neun Sitzen. Ferner gehöre