Sie laufen in der Saison 2021/22 für den TVV auf: Fiona Stahl, Luisa Sahlfeld, Maja Rehling, Nicole Vogel, Thea Alschner, Pia Sprehe, Maike Oesting, Malea Sprehe (hintere Reihe, von links), Lina Krämer, Yvonne Stuckenberg, Janin Kramer, Maren Katschinski, Maja Rüdiger, Martina Flerlage, Aiske de Boer und Jana Sprehe (vordere Reihe, von links). Es fehlen: Trainer Steffen Schorer, Marieke Köster und Carina Lotte.

Schorer/TVV

Neuenkirchen-Vörden. In der 2. Regionalliga West ging es für die Basketballerinnen des TV Vörden mit einer Niederlage in Hannover los. Was das Saisonziel angeht, sind die Korbjägerinnen noch etwas unschlüssig.

"Trotz der 56:59-Niederlage nehmen wir viel Positives aus dem Spiel gegen Hannover mit. Zum jetzigen Zeitpunkt ein offizielles Saisonziel auszusprechen, ist aber nicht clever", sagt TVV-Trainer Steffen Schorer, der sein Team im Umbruch sieh