Geldautomat in Neuenkirchen-Vörden in die Luft gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag in Neuenkirchen-Vörden einen Geldautomaten gesprengt (Symbolfoto).

dpa/Fabian Strauch

Neuenkirchen-Vörden. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag, 2. November 2021, in einer Bankfiliale in der Großen Straße einen Geldautomaten gesprengt.

Wie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mitteilt, hätten sich um 2.28 Uhr nach ersten Erkenntnissen mindestens drei unbekannte Täter am Geldautomaten des SB-Terminals zu schaffen gemacht. Dabei sei es zu einer starken Explosion gekomme