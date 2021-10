Auf die Vergrößerung des Bioladens inklusive Wollecke freuen sich Mechthild Flottemesch und Christian Brünings.

Ilona Ebenthal

Neuenkirchen-Vörden. Wenn der Bioladen des Vereins Lichtblick in der Großen Straße in Neuenkirchen am Montag schließt, ist das eine gute Nachricht. Denn am 11. November geht es mit erweiterten Räumlichkeiten und einem neuen Café wieder los.

Vier Jahre lang betreibt der Verein Lichtblick im Ortskern von Neuenkirchen seinen Bioladen, der zuvor deutlich kleiner bei der Hofgemeinschaft Wahlde angesiedelt war. Seit Wochen wird nun in der leer stehenden Bäckerei nebenan ge