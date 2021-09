So läuft die Gemeinderatswahl in Neuenkirchen-Vörden

In Neuenkirchen-Vörden wird die CDU stärkste Kraft im Gemeinderat bleiben. Den größten Zuwachs an Stimmen holt allerdings die IGNV.

Marcus Alwes

Neuenkirchen-Vörden. Die CDU bleibt im Gemeinderat Neuenkirchen-Vörden voraussichtlich stärkste Kraft. Danach sieht es zumindest nach der Auszählung von 13 von 14 Wahllokalen aus.

Rund 48 Prozent der gültigen Stimmen wurden demnach für die Christdemokraten in der südoldenburgischen Gemeinde abgegeben, die damit noch ein kleines Plus gegenüber der letzten Kommunalwahl im Jahr 2016 einheimsen könnten. Am deutlichsten s