Ansgar Brockmann: Bilanz und Ausblick in Neuenkirchen-Vörden

Bürgermeister Ansgar Brockmann stellt sich am 12. September 2021 bei der Kommunalwahl zur Wiederwahl.

Archiv/Steffen Oevermann

Neuenkirchen-Vörden. Wasserwerk-Reform, Klärschlamm-Neureglung, Finanzierung der "weichen" Infrastruktur und Einigungen zur Kinderbetreuung. Ansgar Brockmann hat die für ihn wichtigsten Entscheidungen seiner ersten Amtszeit als hauptamtlicher Bürgermeister in Neuenkirchen-Vörden zusammengefasst.

Der Verwaltungschef spricht gegenüber unserer Redaktion von einer "subjektiven Sichtweise", also seiner ganz persönlichen Wahrnehmung nach sieben Jahren an der Verwaltungsspitze im Rathaus an der Küsterstraße.Zentral seien für ihn