Die Vördener (in gelb) haben beide bisherigen Ligaspiele gewonnen.

Rolf Kamper

Neuenkirchen-Vörden. Die beiden Fußballvereine der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden nehmen es in Kreisliga und Kreisklasse an diesem Wochenende mit Reserveteams von Grün-Weiß Brockdorf auf.

Der TuS Neuenkirchen tritt am Sonntag um 15 Uhr bei der Brockdorfer Zweiten an. In der Kreisliga haben beide Mannschaften bisher noch keinen Punkt gewonnen und somit ist allen Beteiligten klar, dass die Partie trotz des frühen Zeitpunkts in