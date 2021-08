Wenn die LKW am Laden von Annika und Frank Niepel vorbeirauschen, wird es laut.

Hildegard Wekenborg-Placke

Neuenkirchen-Vörden. Lkw, die nachts mit 70 km/h durch Vörden donnern. Oder im anderen Fall sich Stoßstange an Stoßstange am Haus vorbeiquälen. Frank und Annika Niepel kennen beides und wissen nicht mehr, was eigentlich schlimmer ist.

Wer Neuenkirchen-Vörden bisher nicht kannte, der weiß spätestens seit ein paar Wochen, wo die Gemeinde liegt. Vorausgesetzt, er ist des Öfteren mal mit dem Auto unterwegs und verfolgt die Verkehrsmeldungen. "Stau zwischen Osnabrück-Nord und