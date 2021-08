Der Impfbus ist da: Eine lange Warteschlange bildete sich auch auf dem Parkplatz vorm Dammer Famila-Markt.

Ewald/Landkreis Vechta

Neuenkirchen-Vörden. Der Impfbus des Landkreises Vechta macht am Dienstag, 17. August 2021, Station in Vörden.

Die Kreisverwaltung teilt dazu mit, der Bus werde an diesem Tag in der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr am Naturbad Vörden an der Schulstraße 7 stehen.Angeboten werden dort dann Impfungen gegen das Coronavirus. Eine Anmeldung ist nicht erforderli