Freuen sich über das 300. Baby im Dammer Krankenhaus: Oberarzt Dr. Karsten Waldmann, Kinderkrankenschwester Sabina Övermöhle, Sabrina Kramer mit Sohn Lukas, Gynäkologin Ildi Husar sowie Hebamme Birgit Bültmann (von links).

Neuenkirchen-Vörden. Lukas Bernard Kramer ist 2021 das 300. Baby, das im Krankenhaus St. Elisabeth Damme geboren wurde. Seine Eltern leben in Neuenkirchen-Vörden.

Zehn Babys kamen am vergangenen Wochenende in dem Krankenhaus zur Welt – und Lukas gewann das "Rennen" um die 300. Geburt, heißt es in einer Pressemitteilung. Er wog bei der Geburt 3160 Gramm bei einer Größe von 52 Zentimetern. De