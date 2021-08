Gemeindearchiv in Neuenkirchen-Vörden ist um einen Schatz reicher

Dorith Kronlage, Christa Gers-Grapperhaus und Richard Schlarmann freuen sich über die Sammlung aus dem Nachlass Hellmuth Knollenbergs, die Marianne Rehling in den Kellerräumen des Neuenkirchener Rathauses übereichte.

Bürgerstiftung

Neuenkirchen-Vörden. Die Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden überlässt dem Gemeindearchiv Dokumente und Bilder aus dem Nachlass von Hellmuth Knollenberg, der über Jahrzehnte als eine Art Ortschronist fungierte.

An Arbeit mangelt es Christa Gers-Grapperhaus, Dorith Kronlage und Richard Schlarmann in den Kellerräumen des Neuenkirchener Rathauses nie – und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Im Gegenteil. Die drei ehrenamtlichen Heimatforsche