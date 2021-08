"The Creapers" treten am 10. September 2021 im Niedersachsenpark auf.

Timo Lutz

Rieste. Mit Rock'n'Roll-Musik geht die Veranstaltungsreihe „Be at the Park“ am Freitag, 10. September 2021, im Niedersachsenpark von Rieste und Neuenkirchen-Vörden in die nächste Runde.

Die Band "The Creapers" gibt dann gibt auf dem Parkplatz der Kaffeerösterei Joliente ein Open-Air-Konzert. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 20 Uhr.Auf dem Programm stehen Beat und Rock'n'Roll aus den Fifties und Sixties sowie die