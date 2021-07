Personeller Wechsel in der Polizeistation in Neuenkirchen-Vörden

Wechsel bei der Polizei in Neuenkirchen-Vörden: Der Leiter der Polizei in Damme, Martin Marquardt (links), begrüßte Stefanie Stuckenberg und verabschiedete Andreas Staarmann. Harald Kolhosser (rechts) hat damit eine neue Kollegin vor Ort.

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Neuenkirchen-Vörden. Wechsel in der Polizeidienststelle in Neuenkirchen-Vörden: Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde jetzt Andreas Staarmann in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolgerin ist Stefanie Stuckenberg.

Laut Pressemitteilung tritt die Polizeioberkommissarin offiziell in den ersten September-Tagen als neue Sachbearbeiterin auf der Station in Neuenkirchen-Vörden ihren Dienst an und wird Polizeioberkommissar Harald Kolhosser zur Seite stehen.