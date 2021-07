Ballsport Vörden (in Gelb) startet mit einem Heimspiel gegen Bakum.

Rolf Kamper

Neuenkirchen-Vörden. Am zweiten August-Wochenende 2021 nehmen die ersten Fußballer in der Region wieder ihren Ligabetrieb auf. Mit dabei ist auch Ballsport Vörden in der Kreisklasse Vechta. Am Sonntag, 8. August 2021, um 15 Uhr ist der SC Bakum II zu Gast – und die BSV-Kicker können es kaum erwarten.

Für die Ballsportler wird es das erste Pflichtspiel seit fast zehn Monaten. Am 19. Oktober 2020 besiegte Vörden Amasyaspor Lohne II mit 6:0. Kurz danach wurde Corona-bedingt zunächst der Fußball im Landkreis Vechta auf Eis gelegt und s