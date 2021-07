Impfbus macht auf dem Gelände des Stoppelmarkts in Vechta Halt

Der Landkreis Vechta veranstaltet am 7. August 2021 eine Sonderimpfaktion auf dem Gelände des Stoppelmarkts in Vechta (Symbolbild).

Friso Gentsch

Vechta. Der Landkreis Vechta bietet am Samstag, 7. August 2021, auf dem Gelände des Stoppelmarkts ein offenes Impfen an. Dort gastiert zurzeit der Freizeitmarkt Vechta. Verimpft werde der Wirkstoff von Biontech/Pfizer.

Das teilt der Landkreis Vechta in einer Presseinformation mit. Die Impfaktion richte sich an alle, die bislang noch keine Gelegenheit hatten, eine erste Schutzimpfung gegen das Coronavirus zu erhalten, heißt es darin. In Abstimmung mit