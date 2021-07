Neue Kita St. Christophorus in Vörden öffnet am 2. August erstmals

Zum Kita-Team gehören (v. l.) Leiterin Wiebke Stahl, Juéla Jungblut, Steffi Hanke, Vivien Schwingel und Mareike Niermeyer.

Ilona Ebenthal

Neuenkirchen-Vörden. Die neue Kindertagesstätte St. Christophorus nimmt am Montag, 2. August 2021, an der Reutestraße in Vörden ihre Arbeit auf.

Sie bietet Platz für eine Kindergarten-Regelgruppe und eine Krippengruppe. Die Trägerschaft der Einrichtung hat der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Bramsche übernommen. Die Leitung vor Ort liegt in den Händen von Wiebke Stahl. Räumlich