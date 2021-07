Neuenkirchen-Vörden. Der Umbau des Sportlerheims in Vörden schreitet sichtbar voran. Das neue Dachgeschoss – samt Ausbauten – ist weitgehend fertiggestellt. In Kürze könnte es bereits nutzbar sein.

"Wir warten jetzt auf die neue Außentreppe und deren Anbringung", sagt der Erste Vorsitzende des BS Vörden, Frank Niepel. Ist die Montage vollbracht, wird der obere Bereich des Gebäudes an der Schulstraße/Jahnstraße mit seinen Umkleidekabinen für die Sportler unkompliziert zu erreichen sein. Anschließend wird es dann unter dem Dach um letzte bauliche Feinheiten gehen. Dazu gehören unter anderem die neuen Türen.

Marcus Alwes

Ein Besprechungsraum, ein Technikraum, zwei Kabinen für Mannschaften, eine Schiedsrichterumkleide, Duschmöglichkeiten und Toiletten gehören künftig zur oberen Etage in Vörden, verdeutlicht Niepel im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch die eigentliche Dachfläche wird im Zuge des Umbaus vergrößert und bietet somit mehr Schutz für das Gebäude.

Mit allen Arbeiten und Gewerken wohl Ende 2021 fertig

Noch nicht ganz so weit fortgeschritten sind unterdessen die Gewerke im Erdgeschoss. Hier stehen aktuell der Einbau neuer Fenster und Estricharbeiten an, so der Vereinsvorsitzende. "Mit der endgültigen Fertigstellung des sanierten Gebäudes rechnen wir Ende 2021", sagt Niepel. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme – inklusive komplett neuer Isolierung, Fußbodenheizung und einem modernisierten Garagentrakt – taxiert er auf 650.000 bis 720.000 Euro. Das entspreche auch weitgehend den Planungen der Vördener Verantwortlichen.

"Am Ende werden wohl nur die Außenmauern des Sportlerheims stehengeblieben sein", unterstreicht Niepel.