Lkw kommt von A1 ab – Autobahn bei Bramsche am Samstag für Bergung gesperrt

Eine Streifenwagenbesatzung hat am Donnerstagabend einen Stau auf der A1 bemerkt und den umgekippten Lastwagen entdeckt. (Symbolfoto)

Gert Westdörp

Neuenkirchen/Bramsche. Ein Lastwagenfahrer ist am Donnerstagabend mit seinem Sattelzug von der Autobahn 1 bei Bramsche abgekommen. Das Gespann landete in der Böschung und kippte um. Für die Bergung muss die Strecke Richtung Süden am Samstag, 26. Juni, vorübergehend gesperrt werden.

Gegen 22.55 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung zwischen den Anschlussstellen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche in Richtung Osnabrück bemerkt, dass sich der Verkehr staute. Die Beamten fuhren an den Anfang des Staus und und stellten fest,