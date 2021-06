Ferien-Betreuung für Grundschulkinder in Neuenkirchen-Vörden

Für Grundschulkinder gibt es im Sommer in Neuenkirchen und Vörden eine Ferienbetreuung (Symbolfoto).

dpa/Oliver Berg

Neuenkirchen-Vörden. Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden bietet in den Sommerfreien einmal mehr in Kooperation mit den örtlichen Grundschulen und dem Verein Universum wieder eine verlässliche Ferienbetreuung für Grundschulkinder an.

Diese finde in beiden Ortsteilen – in Neuenkirchen und Vörden – statt, schreiben die Verantwortlichen in einer Presseerklärung. Es werde gemeinsam gefrühstückt, kreative Spiele gespielt oder auch gebastelt. Das Frühstück sei dabei allerding