Die Zahl der Corona-Testzentren im Landkreis Vechta wird reduziert (Symbolfoto).

dpa/Martin Schutt

Neuenkirchen-Vörden. Ab Montag, 14. Juni 2021, werden von den insgesamt elf kommunalen Corona-Testzentren im Landkreis Vechta acht geschlossen.

Betroffen sind die Standorte in Visbek, Goldenstedt, Holdorf, Steinfeld, Neuenkirchen-Vörden, Dinklage, Bakum und das Zentrum an der Geschwister-Scholl-Oberschule in Vechta. Hier sind Corona-Testungen vorerst das letzte Mal am Sonntag,