Mehrere Einbrüche am Wochenende in Neuenkirchen-Vörden

Drei Einbrüche gab es in Neuenkirchen-Vörden. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Neuenkirchen-Vörden. Gleich drei Einbrüche oder Versuche hat es am Wochenende in Neuenkirchen-Vörden gegeben. In einem Fall vertrieb wohl ein bellender Hund die Täter.

Der erste Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in einem Wohnhaus in der Winzergasse. Zwischen 1 und 10.15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das Haus ein und entwendeten ein 15,6 Zoll großes Notebook des Herstellers Medion,