Treten die Grünen in Neuenkirchen-Vörden zur Gemeinderatswahl an?

Die Grünen denken intensiv über ein oder zwei Kandidaten für die Gemeinderatswahl in Neuenkirchen-Vörden nach (Symbolfoto).

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Neuenkirchen-Vörden. Treten die Grünen in Neuenkirchen-Vörden nach mehr als drei Jahrzehnten Pause erstmals wieder zu einer Gemeinderatswahl an? Die Entscheidung fällt wohl am Samstag, 5. Juni, auf einer Mitgliederkonferenz im Südoldenburgischen.

"Natürlich würden wir gerne in allen Gemeinden des Landkreises Vechta eigene Kandidaten aufstellen und nominieren", sagt Annette Hanken (Visbek) vom Grünen-Kreisverband. Ein bis zwei mögliche Bewerber habe sie auch für Neuenkirchen-Vörden i