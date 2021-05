Die Polizei sucht Zeugen für eine Auseinandersetzung in Vörden.

Jörn Martens

Neuenkirchen-Vörden. Die Polizei sucht Zeugen für eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in Neuenkirchen-Vörden. Bei der Prügelei mit Holzlatten sind sechs Personen verletzt worden.

Am Samstag, 15. Mai 2021, ist es nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 20.00 Uhr auf der Osnabrücker Straße in Vörden zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien gekommen. "Im Zuge dessen wurden vo