Wie der Kulturverein das Fastenbrechen in Neuenkirchen feiern kann

Zum Fastenbrechen lädt der islamische Kulturverein Neuenkirchen in die Turnhalle der Oberschule ein.

Swaantje Hehmann

Neuenkirchen-Vörden. Der islamische Kulturverein Neuenkirchen kann das Fastenbrechen zum Ende des Ramadans gebührend feiern: Mit Unterstützung der CDU können sie eine Sporthalle in Neuenkirchen-Vörden nutzen.

Für lediglich 25 Menschen bietet die Moschee des Islamischen Kulturvereins in Neuenkirchen unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen Platz. Statt des ehemaligen Heuerhauses an der Holdorfer Straße dürfen die Muslime nun am 13. Mai d