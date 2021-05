So können Schadstoffe in Neuenkirchen-Vörden entsorgt werden

Sonderabfälle wie die hier abgebildeten können Privathaushalte beim Schadstoffmobil entsorgen.

AWIGO/Tino Krieger

Neuenkirchen-Vörden. Am Freitag, 5. Mai, werden in Neuenkirchen-Vörden wieder Schadstoffe kostenlos eingesammelt.Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Landkreis Vechta mbH erklärt, was beim Mobil alles abgegeben werden kann.

Das Schadstoffmobil geht auf den ersten Teil seiner Frühjahrsreise durch den Landkreis Vechta. "Eine gute Gelegenheit für jeden Haushalt, Schränke und Garagen nach Problemabfällen zu durchforsten und diese kostenfrei beim Schadstoffmobil ab