250.000 Euro auf die drei Schulen in Neuenkirchen-Vörden verteilt

Die Digitalisierung der Schulen – hier ein Symbolfoto – soll auch in Neuenkirchen-Vörden weiter vorangetrieben werden.

dpa/Julian Stratenschulte

Neuenkirchen-Vörden. Die Digitalisierung an den Schulen in Neuenkirchen-Vörden beschäftigt weiterhin die Ortspolitiker. Sie legten unter anderem fest: Die Oberschule an der Holdorfer Straße erhält mit 150.000 Euro den Großteil der Fördermittel aus dem Digitalpakt.

Nicht erst die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung gerade im Bildungswesen ist. In Neuenkirchen-Vörden schreitet diese nun weiter voran – schrittweise. An der Oberschule laufe dazu bereits die Ausschreibung. Dies ga