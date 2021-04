Bald zu klein? Weil die Geburtenzahlen in den vergangenen drei Jahren hoch waren, könnte die Oberschule Neuenkirchen-Vörden bald zu wenig Platz haben.

Steffen Oevermann

Neuenkirchen-Vörden. Bis es so weit ist, dauert es zwar noch ein bisschen, aber die hohen Geburtenzahlen der vergangenen drei Jahre könnten die Oberschule Neuenkirchen-Vörden demnächst vor Platzprobleme stellen. Im Schulausschuss wurden die aktuellen Schülerzahlen der Gemeinde vorgestellt.

Doris Suhrenbrock aus der Gemeindeverwaltung informierte die Ausschussmitglieder über die Entwicklung der Schülerzahlen in den Grundschulen in Vörden und Neuenkirchen sowie in der Oberschule. Zum 1. Februar 2021 besuchten 170 Schülerinnen u