Erweitert werden muss die Grundschule Neuenkirchen.

Steffen Oevermann

Neuenkirchen-Vörden. Die Grundschule Neuenkirchen platzt förmlich aus allen Nähten. Diesen Eindruck vermittelte die Schulleiterin Karin Rechtien bei der Sitzung des Schulausschusses am Montag in der Sporthalle der Oberschule Neuenkirchen-Vörden. Demnächst soll es um die Detailplanung einer künftigen Erweiterung gehen.

„Unsere alte Flurschule wird den heutigen pädagogischen Anforderungen nicht mehr gerecht“, sagte die per Videoübertragung in die Sporthalle zugeschaltete Schulleiterin. Das Gebäude der Grundschule ist ebenerdig und in die Länge konzipiert.