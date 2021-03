So laufen die Schnelltests in Neuenkirchen-Vörden

Das Corona-Schnelltestzentrum öffnet in der Schützenhalle Neuenkirchen vier Mal wöchentlich.

Ilona Ebenthal

Neuenkirchen-Vörden. In der Schützenhalle in Neuenkirchen an der Alfhausener Straße 6 ist wieder Leben eingekehrt. Die Gemeinde hat hier ein Corona-Schnelltestzentrum geöffnet. Wie läuft der Betrieb?

Montagabend Punkt 18 Uhr. Neun Pkw und ein Fahrzeug des Malteser Hilfsdienstes parken vor der Tür. Auch wenn das Testzentrum gerade erst geöffnet wurde, haben bereits die ersten Besucher den Abstrich hinter sich. Ein Schild zeigt Kandidaten