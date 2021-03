Einmal wöchentlich ist ein Corona-Schnelltest kostenlos möglich. Der Landkreis Vechta ist nach eigenen Angaben niedersachsenweit der einzige Kreis, der in jeder zugehörigen Kommune ein Testzentrum einrichtet (Symbolbild).

imago images/Jochen Eckel

Neuenkirchen-Vörden. Im Landkreis Vechta sollen in den kommenden Tagen in allen Städten und Gemeinden Testzentren eröffnen. Auch in Neuenkirchen-Vörden wird es also die Möglichkeit geben, sich einmal wöchentlich kostenlos per PoC-Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus prüfen zu lassen.

Betrieben wird das Testzentrum dort laut einer Pressemitteilung des Landkreises Vechta in der Schützenhalle Neuenkirchen an der Alfhausener Straße 6. Wer einen Schnelltest machen möchte, muss sich nicht anmelden, sondern kann das Testzentru