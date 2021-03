Das Betriebsgelände der Firma Ovobest in Neuenkirchen-Vörden kann erweitert werden.

Hans Schmutte

Neuenkirchen-Vörden. Der Gemeinderat Neuenkirchen-Vörden hat jetzt Nägel mit Köpfen gemacht: Das Betriebsgelände der Firma Ovobest wird in Richtung Vördener Aue erweitert. In der Folge muss der Hörstener Schulweg an dieser Stelle gekappt werden.

In den ersten beiden Abstimmungen zu dem Thema ging es um den Abwägungs- und Satzungsbeschluss, also die endgültige Entscheidung über den Bebauungsplan 58 „Industriegebiet südöstlich der Autobahnauffahrt Neuenkirchen-Vörden Teil 2“. Der Pla