Die Unregelmäßigkeiten bei der Terminvergabe zum Start des Corona-Impfzentrums in Lohne bleiben vorerst rätselhaft – Hinweise auf eine Straftat hat die Polizei offenbar noch nicht.

Symbolforo/dpa/Friso Gentsch

Lohne/Neuenkirchen-Vörden. Die angeblichen Unregelmäßigkeiten bei der Terminvergabe im Corona-Impfzentrum in Lohne bleiben vorerst rätselhaft. "Nach ersten Befragungen konnten bisher keinerlei Hinweise auf strafbare Handlungen erlangt werden", teilte die zuständige Polizeiinspektion im Südoldenburgischen mit.

Die Ermittlungen zu den festgestellten Auffälligkeiten und deren Ursachen dauern an, hieß es in der Presseerklärung weiter. Beamte der Polizei in Cloppenburg/Vechta stünden dazu "in engem Austausch mit dem Impfzentrum sowie dem Landkreis Ve