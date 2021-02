Unregelmäßigkeiten bei Impftermin-Vergabe in Lohne: Polizei ermittelt

Im Impfzentrum in Lohne gab es in den vergangenen Tagen Probleme mit dem Termin-Management-System. Wallenhorst und Georgsmarienhütte waren ebenfalls betroffen, aber in geringerem Umfang.

Marcus Alwes

Neuenkirchen-Vörden/Lohne. Einen Tag nach den im Landkreis Vechta bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten bei der Terminvergabe für die Corona-Schutzimpfung sind die Hintergründe offenbar weiter unklar. Inzwischen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen

Am Dienstag hatte das Impfzentrum an der Robert-Bosch-Straße in Lohne erstmals geöffnet. Seitdem waren dort rund 40 Personen mit einer vermeintlichen Terminbestätigung eingetroffen, die sich beim Abgleich mit der Landesdatenbank als falsch