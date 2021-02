ZDF dreht in der Clemens-August-Jugendklinik in Neuenkirchen-Vörden

Dr. Andreas Romberg, Chefarzt der Clemens-August-Jugendklinik in Neuenkirchen-Vörden (rechts), vor der ZDF-Kamera.

Daniel Meier

Neuenkirchen-Vörden. Für einen Beitrag in der Nachrichtensendung "heute" über coronabedingte Zunahme von Depressionen und Angstzuständen bei Kindern hat ein Kamerateam des ZDF in der Clemens-August-Jugendklinik in Neuenkirchen-Vörden gedreht. Manchen Eltern fehle plötzlich jeglicher Zugang zu ihren Kindern.

Die Coronaregeln bleiben streng. Für Kinder und Jugendliche sind damit oft auch psychische Probleme vorprogrammiert. Das ZDF ging diesem Thema nach und interviewte Dr. Andreas Romberg, Chefarzt der Clemens-August-Jugendklinik in Neuenkirche