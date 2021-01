Kinderbetreuungsplätze werden auch in Neuenkirchen-Vörden online vergeben.

Julian Stratenschulte/dpa

Neuenkirchen-Vörden. Noch bis Sonntag (31.01.2021) können Eltern in Neuenkirchen-Vörden ihre Kinder für das Kindergartenjahr 2021/2022 in einer Krippe, einem Kindergarten oder in Kindertagespflege in der Gemeinde anmelden.

Die Anmeldung für das ab dem 01. August 2021 startende neue Kindergartenjahr läuft bereits seit dem 01. Dezember 2020 erstmals digital über das Portal Little Bird. Es kann über die Internetseite der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden unter