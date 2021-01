So hat Corona auch das kirchliche Leben in Vörden und Rieste beeinträchtigt

Deutlich weniger Gläubige haben 2020 die Gottesdienste in St. Johannes Lage-Rieste besucht.

Br. Andreas Murk

Rieste/Vörden. Die Pfarreiengemeinschaft Hasegrund hat eine Jahresstatistik 2020 veröffentlicht. Diese zeigt auf, wie sehr die Corona-Pandemie in manchen Bereichen auch Einfluss auf das kirchliche Leben hatte und hat.

Zur Erinnerung: Im Lockdown des Frühjahrs 2020 waren Gottesdienste und weitere Aktivitäten in den Kirchengemeinden komplett untersagt. Danach galten Einschränkungen, die besonders Einfluss hatten auf die zulässige Zahl an Besuchern in den K