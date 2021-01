Das bisherige Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Vörden soll in den nächsten Jahren durch ein neues Gerätehaus ersetzt werden,

Marcus Alwes

Neuenkirchen-Vörden. Der Bürgermeister von Neuenkirchen-Vörden, Ansgar Brockmann hat den beiden örtlichen Feuerwehren die Unterstützung von Rat und Verwaltung im Jahr 2021 zugesagt. Im Rahmen der virtuellen Reuperversammlung 2021 verwies der Erste Mann der Gemeinde auf ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF) sowie auf die Pläne für den Bau eines neuen Gerätehauses an der Lindenstraße.

Das TLF 4000, das die Kameraden in Neuenkirchen erhalten sollen, sei in Auftrag gegeben, unterstrich Brockmann. Es wird rund 360.000 Euro kosten und soll im Herbst angeliefert werden, so der Chef der Gemeindeverwaltung.Im vergangenen Jahr h