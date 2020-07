Neuenkirchen-Vörden. Am Mittwochnachmittag geriet ein Sattelzug während der Fahrt auf der A1 bei Neuenkirchen-Vörden in Brand. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

