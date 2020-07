Neuenkirchen-Vörden. Die Grundschulen in Neuenkirchen und Vörden sowie die Oberschule Neuenkirchen erhalten jeweils Gelder, um ihre Schulsozialarbeit zu stärken. Das teilt der Landtagsabgeordnete Guido Pott (SPD) mit.

